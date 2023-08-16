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Денежные штрафы в случае нарушений чаще платят команды, но в определённых обстоятельствах такие штрафы, обычно связанные с дисциплинарными нарушениями, получают гонщики.

Больше всех в этом году заплатил FIA Себастьян Феттель. Сначала 5000 евро за возвращение после аварии в боксы Aston Martin на скутере, взятом у одного из маршалов. Потом ещё 25000 евро за досрочный уход с брифинга гонщиков в Шпильберге. Ещё было несколько штрафов за превышение скорости на пит-лейн, которые оплачивает команда, если ограничитель скорости был неверно настроен – и гонщик, если он забыл включить этот ограничитель.

Журналисты Speedweek подсчитали общую сумму штрафов гонщиков в этом сезоне…

Денежные штрафы гонщиков в 2022-м

Гонщик Сумма штрафов 1. С.Феттель 35900 евро 2. К.Сайнс 25000 евро 3. С.Перес 10500 евро 4. М.Ферстаппен 10000 евро 5. Ш.Леклер 10000 евро 6. Д.Риккардо 10000 евро 7. Л.Хэмилтон 10000 евро 8. Г.Чжоу 10000 евро 9. Л.Стролл 5800 евро 10. В.Боттас 2000 евро