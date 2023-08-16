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Автоспорт

Эмодзи-ребус для Чжоу и Боттаса

Эмодзи-ребус для Чжоу и Боттаса

Пресс-служба Alfa Romeo развлекает болельщиков неожиданными задачами для своих гонщиков, придумав на этот раз эмодзи-ребус, зашифровав известные слова и гоночные термины.

Источник:www.f1news.ru

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