Эмодзи-ребус для Чжоу и Боттаса

Пресс-служба Alfa Romeo развлекает болельщиков неожиданными задачами для своих гонщиков, придумав на этот раз эмодзи-ребус, зашифровав известные слова и гоночные термины.
Пресс-служба Alfa Romeo развлекает болельщиков неожиданными задачами для своих гонщиков, придумав на этот раз эмодзи-ребус, зашифровав известные слова и гоночные термины.
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