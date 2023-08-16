Формула E: Рене Раст ушёл из McLaren

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Известный немецкий гонщик Рене Раст был первым, с кем команда McLaren подписала контракт, когда готовилась к своему дебютному сезону в Формуле E, но теперь их пути разошлись.

«Рене внёс важный вклад в успехи команды, в дело её становления по ходу первого сезона в Формуле E – говорится в заявлении команды. – Но он принял трудное решение и избрал иной путь, и мы его полностью в этом поддерживаем. Не хватает слов, чтобы в достаточной степени отблагодарить его за всё, что он сделал для команды за минувший год.

При этом команда работает над тем, чтобы обеспечить на 10-й сезон Формулы E настолько хороший состав, насколько это возможно, и о нём будет объявлено, когда придёт время».

Трёхкратный чемпион DTM провёл несколько гонок в Формуле E за Audi Sport ABT в 2020 году и уже тогда поднялся на подиум, за этим последовал полный сезон в составе этой команды, а в 2023-м году он занял 13-е место в личном зачёте, 8 очков уступив Джейку Хьюзу, своему напарнику.