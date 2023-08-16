Фредерик Вассёр: Нашей машиной сложно управлять

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Фредерик Вассёр уже больше семи месяцев занимает должность руководителя команды Ferrari, и этот период проходил не так гладко, как бы ему хотелось, но практически с самого начала ему и его новым подчинённым было понятно, что на особые успехи рассчитывать не стоит.

«Мы не ожидали таких результатов, хотя всё было очевидно с первого же дня работы на трассе, – признал Вассёр в интервью Gazzetta dello Sport. – Самое важное в подобных случаях – чтобы команда принимала правильные меры. И в коллективе неплохо отреагировали, но возвращение в группу лидеров требует времени.

Некоторые думают, что проблемы в Формуле 1 можно решить за неделю, но на самом деле это можно сравнить с очень большим кораблём, которому нужно сменить курс – это происходит не сразу. А ситуацию на рынке специалистов можно сравнить с футболом: у 50 лучших инженеров подписаны контракты, рассчитанные на три года или дольше, и чтобы кого-то пригласить, приходится либо ждать, либо платить огромные неустойки.

Я хочу сказать, что всё это непросто. К тому же есть ещё один неблагоприятный фактор, если сравнивать нас с британскими командами: их базы расположены близко друг от друга, и если вы кого-то нанимаете, то человеку не нужно менять место жительства, его дети продолжают ходить в ту же школу, он сохраняет свои прежние привычки.

Но чтобы какой-нибудь инженер перешёл в Ferrari, нужно уговорить сначала его самого, потом его жену, а через неделю ещё и их детей…»

Отвечая на вопрос о недостатках машины SF-23, Вассёр подчеркнул: «Логичное объяснение состоит в том, что ею сложно управлять. На сухой трассе на одном быстром круге ещё можно пойти на риск и проехать его на пределе, но на протяжении всей гонки это нереально, поэтому темп снижается. Это связано с аэродинамикой.

В 2022 году у команды была неплохая машина, но мы попытались сделать её ещё лучше, однако недооценили тот факт, что если что-то довести до крайности, это может осложнить жизнь гонщикам. Машина порой ведёт себя непредсказуемо, не обеспечивает стабильную прижимную силу.

Ещё в конце июля мы прекратили работать с SF-23 в аэродинамической трубе, но у нас готово ещё несколько технических новинок, которые мы представим либо в Катаре, либо в Остине. Что касается машины 2024 года, то мы всё ещё на стадии выработки концепции, хотя работа на симуляторе уже идёт полным ходом.

Мы должны найти какой-то иной подход, найти возможность сделать так, чтобы гонщикам не приходилось постоянно пилотировать на пределе. В любом случае машина должна быть готова не к концу года, а к Гран При Бахрейна, который пройдёт в начале марта. У нас ещё есть несколько месяцев».

Разумеется, Фредерик Вассёр прокомментировал и работу гонщиков Скудерии: «Всегда можно добиться большего, это относится и ко всей команде, и к пилотам. Шарль не ожидал, что сезон будет складываться вот так, и сначала он атаковал более агрессивно, чем следовало. Но похоже, что теперь он лучше адаптировался к ситуации. Карлос выступает очень стабильно, поэтому мы считаем его хорошим ориентиром.

По характеру Леклер более импульсивный, и если что-то идёт не так, он не станет сдерживаться. Хотя иногда для него и для команды было бы лучше, если бы он сначала успокоился и только потом говорил. В разгорячённом состоянии ты не в состоянии давать точные оценки, и когда гонщик стоит перед микрофоном, он ещё не располагает полной информацией.

Лучше не торопиться с выводами. Шарль всегда показывал высокие скорости, но в этом году, если посмотреть на результаты квалификаций, Карлос уже ближе к напарнику, чем в прошлом».

По поводу слухов об интересе Ferrari к Льюису Хэмилтону, Вассёр сказал так: «Мы с ним разговариваем на каждом Гран При, ведь в 2006-м он выступал за мою команду ART, и мы по-прежнему друзья. В начале его карьеры в Формуле 1 я ему помог, когда он переходил в McLaren, и мы периодически общаемся.

Разумеется, когда нас видят в паддоке вместе, начинается шум, но у нас сохраняются добрые отношения. С нашими гонщиками я его сравнивать не хочу, в этом нет смысла. Но вклад хорошего гонщика в общее дело не ограничивается только пилотированием – это ещё работа с инженерами, со стратегами. И в этом случае многое становится проще, если у вас есть гонщик уровня Хэмилтона, Ферстаппена или Леклера.

Все, кто работает в Формуле 1, страстно любят гонки, и им тем более приятно иметь дело с чемпионами».

Фредерик Вассёр также рассказал о том, что делается для укрепления кадрового состава команды: «Мы пригласили примерно 25 человек, но нам нужно больше. Хотя ни один из них ещё не приступил к работе.

Подписан контракт с Лоиком Серра, он известен по работе в Mercedes, и он должен прийти к нам 1 января 2025 года, но мы стараемся это ускорить. Попытаюсь уговорить Тото Вольффа, когда мы вместе будем кататься на яхте.

Скажем так, вскоре это станет основной частью моей работы в Ferrari – надо выстраивать с людьми хорошие отношения, убеждать их перейти к нам. Сложнее всего договориться с теми специалистами, кто самые первые в этом ряду, а остальные уже последуют их примеру».