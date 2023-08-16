Гонщиков McLaren сравнили с Хэмилтоном и Баттоном

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Сравнение стилей пилотирования гонщиков – очень интересная тема, но когда команду McLaren спрашивают, чем отличаются стили пилотирования Ландо Норриса и Оскара Пиастри, то ответить на этот вопрос не так просто.

Как объясняют в команде, надо сразу сделать оговорку, что в последние годы машины Формулы 1 требуют вполне определённого стиля пилотирования. Поэтому в ходе анализа подходов к работе, характерных для разных гонщиков, выступающих в чемпионате сейчас, неизбежно выяснится, что различия в их стилях работы за рулём проявляются менее заметно, чем у представителей предыдущих поколений гонщиков.

Поскольку Ландо в Формуле 1 пилотировал только машины McLaren, невозможно точно сказать, какими могли бы быть его естественные предпочтения. Опыт Оскара в этом плане несколько разнообразнее.

Пиастри при прохождении поворотов в большей степени свойственна одновременная работа тормозами и рулём – это позволяет сохранять в процессе преодоления поворота чуть более высокую скорость. А вот Норрис предпочитает более интенсивное торможение на входе в поворот, что даёт возможность лучше в него войти, но при этом неизбежны некоторые потери на выходе.

Например, в Сильверстоуне можно видеть, что в поворот Brooklands Ландо заходит несколько глубже, тогда как Оскар старается придерживаться более пологой траектории, что затем позволяет лучше войти в Luffield.

Всё это отдалённо напоминает различия в стилях пилотирования Дженсона Батттона и Льюиса Хэмилтона в те времена, когда они были напарниками в McLaren. Хотя в случае с Ландо и Оскаром эта разница менее заметна.

Нельзя сказать, кто из них действует более правильно, но понятно, что для каких-то поворотов больше подходит один стиль, для каких-то – другой. За исключением упомянутых особенностей, подходы гонщиков McLaren к пилотированию во многом схожи, и это на руку команде, поскольку даёт возможность во время пятничных тренировок собрать больше ценной информации о поведении машины.