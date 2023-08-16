Марко: Макс не будет выступать так долго, как Алонсо

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Фернандо Алонсо 42 года, но он по-прежнему быстр и стабилен. Консультант Red Bull Хельмут Марко считает, что Макс Ферстаппен не продержится в Формуле 1 так долго.

Хельмут Марко: «Думаю, Макс не из тех, кто готов выступать в сорок лет как Фернандо. Однажды он просто скажет: «С меня довольно», потеряв интерес или перестав получать удовольствие от гонок.

На самом деле, его график сейчас весьма напряженный. Перед каждым Гран При он проводит день на симуляторе, участвует в рекламных мероприятиях, хотя мы стараемся давать ему больше свободного времени.

Останется ли он после 2028 года? Это зависит от того, как будет развиваться спорт. Если он почувствует потерю мотивации, то может повесить шлем на гвоздь. Я вполне могу себе это представить.

Не думаю, что Макс сможет повторить достижение Шумахера и Хэмилтона, завоевав семь чемпионских титулов. По крайней мере, я не буду на этом настаивать. Должно быть вдохновение, должна быть страсть. Он может уйти раньше».