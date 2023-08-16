Себастьян Феттель: Я нахожусь в поиске

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Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель, покинувший Формулу 1 в конце прошлого года, в интервью The Red Bulletin признался, что с тех пор ему не хватает острых ощущений…

Себастьян Феттель: «Многие факторы повлияли на моё решение уйти в отставку. Я ушёл не потому, что мне больше не нравился этот спорт, не потому, что я потерял скорость или хотел заняться чем-то другим. Одной из ключевых причин стало время – я знал, сколько нужно потратить сил и времени, чтобы должным образом сделать свою работу, а дома меня ждали маленькие дети – и я понимал, что их детство однажды закончится и это время уже не вернуть.

Я до последнего дня наслаждался борьбой. Решающими моментами квалификации, когда осталась одна попытка, борьбой за позиции на трассе. Этого мне больше всего не хватает.

Но я больше не хотел идти на определенные компромиссы. Кроме того, мои дети имеют право на то, чтобы я был с ними рядом. Должно быть, я немного перерос мир, который прежде считал прекрасным. Вещи, которые я когда-то видел чисто белыми, перестали быть таковыми.

Несмотря на то, что Формула 1 заняла большую часть моей жизни, она не имеет решающего значения для людей во всем мире.

Я был хорошо готов к принятию решения об уходе. Но я не мог предусмотреть, какими будут последствия. Сегодня у меня нет ничего, что заставляло бы так же выкладываться, как в Формуле 1. Это место пока осталось пустым.

Я очень хотел узнать о себе, что произойдёт, когда я окажусь вне спорта? Я понимал, что в какой-то момент эта адреналиновая карьера на вершине мира закончится – по собственной воле или вынужденно, например, из-за травмы.

В такой ситуации нужно двигаться дальше, унося с собой острые ощущения и напряжение в следующую стадию своей жизни. Я не говорю, что это легко, и не утверждаю, что я этого добился. Я нахожусь в поиске, и сам этот процесс весьма интересен.

Меня спрашивают, расстроен ли я тем, что машины Aston Martin так быстры в этом сезоне. Нет. Я рад за команду и Фернандо Алонсо. Многие годы он выступал на не слишком конкурентоспособных машинах, а сейчас его машина быстра и он вновь демонстрирует своё мастерство.

Red Bull Racing доминирует, у меня там по-прежнему много друзей и знакомых. И я очень рад, когда они побеждают».