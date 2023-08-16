Стоддарт: Формат спринта нужно доработать

Бывший владелец команды Minardi Пол Стоддарт заявил в интервью RacingNews365, что формат уик-энда со спринтом нуждается в доработке.

Пол Стоддарт: «Формула 1 ещё не определилась с фактическим форматом спринта. Я считаю, что его нужно доработать, в частности решив ситуацию с подиумом после субботнего спринта.

Спринт – это короткая, но всё же гонка. По её итогам начисляются очки в зачёт чемпионата мира. Так почему не дать тройке лучших возможность подняться на подиум?

Сейчас всё выглядит странно. Тройка лучших финиширует, даёт интервью после спринта, но люди не понимают, куда идти и что делать. Очевидно, что в интересах спорта здесь нужны перемены. Если вы собираетесь сохранить спринт, давайте сделаем из него настоящую гонку».