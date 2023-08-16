В McLaren хотят завершить год вторыми по скорости

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Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун заявил, что цель команды на концовку сезона – завершить его вторыми по скорости.

Зак Браун: «Red Bull – невероятная команда. Мы пытаемся приблизиться к Максу, но каждый раз, когда ты думаешь, что уже близко, он отрывается. Это впечатляет.

Мы хотим в конце сезона стать вторыми по скорости, лучшими из остальных – это было бы очень приятно. Впереди долгий путь, но нет сомнений в том, что мы вернулись в борьбу.

Причина недавнего прогресса – напряженная работа наших сотрудников на базе, конструкторов и производственного отдела, всех в Уокинге и на трассе. Мы добились повышения надежности, используем эффективную стратегию. Модернизация элементов аэродинамики принесла впечатляющий эффект. Снимаю шляпу перед нашими специалистами.

У гонщиков появилась возможность продемонстрировать свой потенциал. Они и раньше отлично справлялись со своей работой, но сейчас, на более быстрой машине, выглядят ещё более убедительно».