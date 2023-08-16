В Сильверстоуне компенсируют штрафы за парковку

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В дни проведения Гран При Формулы 1 в Сильверстоуне действовал временный запрет оставлять машины в окрестностях трассы где-то ещё, кроме официальных платных парковок. Попали под него и жители ближайших деревень, привыкшие парковаться на обочинах шоссе у своих домов.

В итоге власти выписали местным жителям 33 штрафа на сумму в 15000 фунтов. В Сильверстоуне решили взять эти расходы на себя, вернув жителям штраф в течение пяти дней после получения от них соответствующего заявления.