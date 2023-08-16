Уэббер: Макса остановят только проблемы с надежностью

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Макс Ферстаппен одержал десять из 12 побед Red Bull Racing в этом сезоне и на предстоящем домашнем этапе в Зандфорте может повторить рекордную серию Себастьяна Феттеля из девяти побед подряд. Бывший гонщик Red Bull Марк Уэббер считает, что остановить Макса может только поломка машины.

Марк Уэббер: «Его остановят только проблемы с надежностью. Сейчас все ждут его победы на домашнем Гран При – будет здорово увидеть его доминирование в Зандфорте. Он должен выиграть эту гонку, повторив рекорд Феттеля.

Макс чувствует себя легко и свободно, он выезжает на трассу и с изяществом делает то, чего от него ждут. Он быстр, опытен и сейчас в невероятно хорошей форме. Ферстаппен отдохнёт во время летнего перерыва и вернётся в борьбу обновленным. Думаю, что отсутствие прессинга даст ему ещё большее преимущество».