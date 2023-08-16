Зак Браун: Без Макса борьба была бы более напряженной

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Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун признаёт талант Макса Ферстаппена и считает, что борьба за титул была бы более напряжённой, если бы в Red Bull «выступали два Переса».

Зак Браун: «Многие считают, что Red Bull сейчас быстрее всех, но это Макс быстрее всех. На данный момент это непобедимое сочетание – Макс и Red Bull. Ферстаппен и команда не допускают ошибок.

Если бы в Red Bull выступали два Переса, при всем моём к нему уважении, борьба за титул была бы гораздо более напряженной.

Если убрать из чемпионата победы Макса и отдать их тем гонщикам, которые в этих гонках финишировали вторыми, ситуация в личном зачёте была бы совершенно другой.

У нас было второе место, у Ferrari было второе место, у Mercedes, у Серхио – без Макса победы до летнего перерыва одержали бы гонщики пяти разных команд. Думаю, так и будет, когда все мы догоним Red Bull».