Брюно Фамен о стратегии Alpine и необходимости перемен

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Временный руководитель команды Alpine Брюно Фамен рассказал о том, почему потребовалась отставка руководства по ходу сезона…

Брюно Фамен: «Для нас Alpine – фантастический и очень амбициозный проект, с планами по его развитию, с продвижением новых продуктов. Это очень интересно для меня, поскольку я занимаюсь автоспортом, а глобальная стратегия Alpine базируется на автоспорте, главным образом на Формуле 1.

Две недели назад высшее руководство приняло решение перейти ко второй фазе проекта с некоторыми изменениями, чтобы усилить его и продвижение бренда. Когда в середине сезона оказалось, что результаты не соответствуют ожиданиям, мы приняли решение, которое посчитали логичным. Мы нацелены на успех, хотим прогрессировать быстрее, иметь больше шансов для достижения поставленных целей.

Для меня интересна не должность руководителя команды, а сам проект. Реализация проекта, превращение хорошей команды в команду, способную побеждать – это захватывающая задача.

На разработку новой машины эти перестановки не повлияют. Не сомневаюсь в том, что все сотрудники в Вири и Энстоуне прекрасно понимают, что им нужно делать. Они сосредоточены на том, чтобы улучшить машину по всем направлениям».