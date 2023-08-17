Джеймс Ваулз: Команды должны иметь равные шансы

Система призовых выплат, действующая в Формуле 1 с 2013 года, предполагает, что эта часть доходов команд делится на три составляющих.

«Первая колонка» – фиксированные выплаты всем участникам чемпионата, которые как минимум в двух из трёх предыдущих сезонов финишировали в первой десятке Кубка конструкторов.

«Вторая колонка» рассчитывается по итогам результатов команды в предыдущем сезоне.

Есть и система бонусов за исторический вклад, в частности, Ferrari, Red Bull Racing, McLaren, Mercedes и Williams получают дополнительные выплаты за стаж выступлений в Формуле 1.

Кроме того, для Ferrari есть отдельная статья, как самому старому участнику чемпионата – это около 2,5% от общей суммы призовых, более $75 млн. за сезон.

Руководитель команды Williams Джеймс Ваулз не против того, чтобы кто-то получал больше, но хочет иметь равные шансы. По расчётам, для модернизации базы, которая давно устарела, никак не хватит дополнительных $36 млн., а без серьёзных капиталовложений команда навсегда окажется позади.

Джеймс Ваулз: «Нет никаких сомнений в том, что Ferrari добавляет ценности нашему спорту. Если вы спросите обычного человека о том, кого он знает в Формуле 1, он назовёт Ferrari. Эта команда всегда на слуху.

Я не против того, чтобы люди получали больше. Но ещё больше я хотел бы видеть, чтобы в каждый уик-энд каждая команда имела шанс выиграть гонку. Команды должны иметь равные шансы. Это бы здорово помогло нашему спорту.

Все понимают, что Williams значительно уступает ближайшим соперникам по оборудованию и ресурсам. И в условиях ограничения затрат мы вынуждены получать согласие у соперников, которым тоже хотелось бы вложить дополнительные средства.

Пока эти переговоры ходят по кругу. Кто-то находится в другом положении, у кого-то нет денег, кто-то не хочет их тратить, кто-то боится перемен. Надеюсь, на следующей встрече мы сможем повлиять на позицию других команд».