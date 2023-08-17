Элбон: Сезон складывается для нас очень хорошо

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Перед началом второй половины сезона Williams занимает седьмую строчку в Кубке конструкторов, заработав 11 очков – на три очка больше, чем за весь прошлый сезон. Все эти очки заработал Алекс Элбон – и он надеется, что команда сохранит седьмое место.

Алекс Элбон: «Должен признать, что этот сезон складывается для нас очень хорошо. Первые очки я заработал в Бахрейне и по сравнению с той гонкой машина здорово прибавила. Мы не так сильно прогрессируем, как McLaren, но явно движемся в верном направлении.

Если бы перед началом сезона вы сказали, что в этой фазе сезона мы будем занимать седьмое место в Кубке конструкторов, никто бы не поверил. Нужно сохранять концентрацию и продолжать работу, чтобы его сохранить. Уверен, после летнего перерыва мы вернёмся в борьбу в ещё лучшей форме».