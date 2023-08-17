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Автоспорт

Херберт советует Red Bull искать замену для Переса

Херберт советует Red Bull искать замену для Переса

В 12-ти прошедших Гран При в среднем Серхио Перес уступал Максу Ферстаппену 0,958 секунды в квалификации – это самая большая разница между напарниками по команде в этом сезоне. Бывший гонщик Формулы 1 Джонни Херберт считает, что Серхио пора искать замену.

Джонни Херберт: «Ситуация тревожная. Плохо, когда вы так много уступаете своему напарнику. На месте Переса я бы волновался и чувствовал себя крайне некомфортно.

Напротив, Ферстаппену очень удобно, он не чувствует прессинга, никто не бросает ему вызов, но в Red Bull отлично понимают, что когда соперники прибавят, им понадобится сильный второй пилот.

Возможно, Серхио думает, что неплохо выступает в квалификации, но статистика возвращает его на землю. Достаточно посмотреть на цифры. Позади уже половина сезона, а он все ещё не может найти нужную скорость. В каких-то гонках отставание меньше, но в его выступлениях нет той стабильности, которая есть у Макса. Сейчас только сам Серхио может все изменить».

Источник:www.f1news.ru

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