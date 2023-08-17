Копия кубка для Ферстаппена почти готова

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На подиуме Гран При Венгрии произошла необычная ситуация, когда Ландо Норрис открывал шампанское ударом бутылки о подиум, с него упал и разбился фарфоровый победный кубок Макса Ферстаппена.

Венгры из компании Herendi Porcelan уже на следующий день пообещали заменить красивый трофей ручной работы и в начале августа взялись за дело, пишет Formula1.hu.

Над оригинальным кубком ручной работы тридцать специалистов трудились почти полгода, но дизайн, узоры и цветовая гамма уже были готовы, так что копию сделают быстрее – и бесплатно. Макс получит кубок в конце сентября.

Доктор Аттила Саймон, директор Herendi Porcelan: «Мы начали работу в начале августа, сейчас занимаемся окраской и позолотой. Мы будем готовы самое позднее к концу сентября. Ждём момента, когда сможем передать кубок Максу Ферстаппену».