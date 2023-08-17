Норрис: Меня мотивирует любовь к гонкам

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В McLaren неудачно начали этот сезон, но смогли переломить ситуацию. Если в восьми первых гонках команда заработала 17 очков, то в четырёх последних – 86.

Ландо Норрис недавно говорил, что в какой-то момент даже задумывался о смене команды, но напряженная работа и достигнутый прогресс вселяют надежду.

Ландо Норрис: «Я очень рад, что мы смогли прибавить. Откровенно говоря, последние несколько сезонов получились неудачными – и с точки зрения работы команды, и с точки зрения оборудования нашей базы. Внешне она выглядит очень красиво, но её оснащение уступало тому, что есть у других команд.

Но работа идёт, новая аэродинамическая труба, новый симулятор позволят добиться большего – мы сейчас на пути к тому, что должны были сделать много лет назад.

У меня нет проблем с мотивацией. Я люблю свою работу, мне нравится выступать за McLaren. Будущее слишком далеко, какой смысл говорить об этом?

Меня мотивирует любовь к тому, чем я занимаюсь. Я с детства люблю гонки, поэтому и делаю то, что делаю. Я не могу представить, что буду заниматься чем-то другим, каждый день ходить в офис. Я хочу оставаться в Формуле 1 и делать то, что люблю. Этого достаточно, чтобы сохранять мотивацию».