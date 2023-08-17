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С 2016 года болельщики определяют «Гонщика дня» по итогам каждой гонки, участвуя в опросе на официальном сайте.

В первой половине сезона по итогам 12 гонок в первую пятёрку попадали 14 гонщиков, из них гонщиками дня признавались семеро, а по числу голосов лидирует Серхио Перес.

Победители опроса "Гонщик дня" в первой половине сезона 2023 года

Гонщик Гонщик дня Попадание в пятёрку В среднем голосов за этап Перес 3 9 13,32 Ферстаппен 3 11 11,28 Алонсо 1 7 10,70 Хэмилтон 1 9 8,74 Норрис 2 4 8,33 Леклер 7 4,91 Сайнс 2 2,62 Элбон 1 1 2,39 Расселл 3 2,30 Окон 1 1 1,96 Гасли 2 1,40 Цунода 1 1,22 Пиастри 1 0,90