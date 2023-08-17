Штайнер: Я хотел бы собрать команду под одной крышей

Команда Haas F1 параллельно работает на трёх базах. Конструкторский штаб в Италии, команда – в Банбери, недалеко от Сильверстоуна, а головной офис – в Северной Каролине в США.

Эта модель имеет как свои преимущества, так и ряд существенных недостатков. Руководитель команды Гюнтер Штайнер хотел бы собрать всё под одной крышей, но признаёт, что сейчас такой возможности нет.

Гюнтер Штайнер: «Сложности есть, я не буду этого отрицать, но на данный момент наша бизнес-модель не позволяет держать всё в одном месте из-за плотного сотрудничества с Ferrari и Dallara и расположения базы команды в Великобритании. Но мы делаем всё, чтобы и в таких условиях справляться как можно лучше.

Я хотел бы собрать команду под одной крышей, но у меня просто нет такой возможности. Когда вы хотите что-то изменить, сначала нужно придумать как это сделать. Единственное, что теоретически возможно – отправить гоночную команду в Италию, но это тоже неосуществимо – из сотни сотрудников пришлось бы заменить как минимум половину, а может и больше – они не согласились бы переехать в Италию».