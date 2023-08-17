Видео: Кристиан Хорнер и Серхио Перес в Лас-Вегасе

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В Red Bull сняли красивое видео о визите Red Bull Racing в Лас-Вегас, где 19 ноября пройдёт Гран При, покатушках в пустыне за рулём RB7 с шестикратным чемпионом по гонкам на внедорожниках и уроженцем Лас-Вегаса Брайсом Мензисом.

Кристиан Хорнер: «Все с большим нетерпением ждут Гран При Лас-Вегаса. Мы очень рады этому событию. Субботняя гонка по стрипу станет потрясающим зрелищем, а съёмки этого ролика "¡Vamos, Vegas!" стали для нас прекрасным способом подготовиться к тому, что нас ждет в ноябре».