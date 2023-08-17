Видео: В Mercedes рассказали о будущей базе

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Весной в Mercedes запланировали серьёзную реконструкцию базы в Брэкли, вложив 70 миллионов фунтов, создав комплекс зданий в стиле «кремниевой долины», а сейчас приступили к реализации этого плана.

Майк Эллиот, технический директор: «Конкурентоспособность в Формуле 1 определяется тем, можете ли вы учиться быстрее, чем ваши соперники. И если вы учитесь быстрее, то получите преимущество и на трассе.

У нас очень хорошая команда специалистов, все они думают о том, как сделать следующий шаг. Есть старый принцип – если вы стоите на месте, то двигаетесь назад, поскольку темпы развития в современной Формуле 1 невероятно высоки.

На наших брифингах мы говорим не только о том, что нужно сделать с машиной, но о перспективном развитии технологий, о том, какие решения мы хотели бы использовать в будущем, если появится такая возможность.

Формула 1 – это своего рода шаг вперёд во времени. Мы росли вместе с ней, и возможность построить отдельное здание для маркетинга, специальный тренажёрный и оздоровительный зал для сотрудников уже станет шагом вперёд, вместе с тем наши инженеры получат лучшие возможности для проведения брифингов и конференций. Всё это может показаться незначительными мелочами, но если вы считаете, что ваш главный актив – это люди, то должны предоставить им лучшие условия для работы».