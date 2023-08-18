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Сравнивать промежуточные результаты двух разных сезонов в Формуле 1 всегда сложно. Гонщики меняют команды, гонки проходят в разных условиях, Разное количество этапов, порой даже разные системы начисления очков, но на большой дистанции эти факторы оказываются не столь критичны, а тенденция очевидна.

В прошлом году до летнего перерыва прошло тринадцать Гран При, в этом должно было пройти четырнадцать а состоялось двенадцать. Мы сопоставили ситуацию в чемпионате в этих сезонах до возобновления борьбы после летнего перерыва по средней позиции на финише.

Очевиден прогресс и регресс тех, кто сменил команду. В прошлом году лидером рейтинга был Джордж Расселл, перешедший из Williams в Mercedes, а сейчас на первой строчке Фернандо Алонсо, в среднем за рулём Aston Martin финиширующий на четыре позиции выше, чем год назад в Alpine. Прогресс Aston Martin подтверждает и второе место Лэнса Стролла, который команду не менял.

В конце рейтинга гонщики Ferrari, Haas, а замыкает его Валттери Боттас, заработавший пока лишь пять очков в этом сезоне.

2023 vs 2022: Средняя позиция на финише

Гонщик Команда Разница Средняя позиция 2023 2022 Ф.Алонсо Aston Martin 4,4 8,7 + 4,3 Л.Стролл Aston Martin 8,6 12,1 + 3,5 М.Ферстаппен Red Bull 1,2 3,3 + 2,1 А.Элбон Williams 11,7 12,9 + 1,2 Л.Хэмилтон Mercedes 4,3 5,1 + 0,8 О.Пиастри McLaren 11,2 11,8 + 0,6 Ю.Цунода AlphaTauri 12,8 13,1 + 0,3 П.Гасли Alpine 11 11,1 + 0,1 С.Перес Red Bull 4,3 4,2 — 0,1 Г.Чжоу Alfa Romeo 13,5 12,8 — 0,7 Э.Окон Alpine 9,7 8,3 — 1,4 Д.Расселл Mercedes 5,5 3,8 — 1,7 Л.Норрис McLaren 10 7,9 — 2,1 Н.Хюлкенберг Haas 14,4 12 — 2,4 Ш.Леклер Ferrari 5,9 3,2 — 2,7 К.Магнуссен Haas 15,2 12,1 — 3,1 К.Сайнс Ferrari 6,6 2,9 — 3,7 В.Боттас Alfa Romeo 13,3 9,6 — 3,7