Чандхок: Alpine может повторить судьбу Toyota

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Бывший гонщик Формулы 1, эксперт Sky Sport Карун Чандхок считает, что Alpine может повторить судьбу команды Toyota…

Карун Чандхок: «Реальность такова, что принадлежащая Renault команда Alpine занимает шестое место в Кубке конструкторов с шестой машиной по скорости, представляя третий по величине глобальный бренд в автомобильном мире.

Вопрос в том, собираются ли они продолжать работать с менеджерами, которые прежде не были связаны с автоспортом и Формулой 1. В некоторых отделах базы в Энстоуне сейчас работают люди, пришедшие из отдела дорожных машин.

Возможно, такова корпоративная стратегия Renault, но тоже самое произошло с Toyota двадцать лет назад. Нужно сделать выбор – двигаться по пути, который может позволить добиться успеха в Формуле 1, либо оставить корпоративный подход, который, я уверен, не сработает.

Команду покинули три великие фигуры. Алан Пермейн проработал там более 33 лет, а Пэт Фрай, кажется, ушел сам, никто его не выгонял – он здорово усилит Williams, а у Alpine пока нет уверенности в том, как двигаться дальше».