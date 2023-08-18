Энцо Фиттипальди надеется пробиться в Ф1

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Наследник знаменитой гоночной династии Энцо Фиттипальди, внук двукратного чемпиона мира Эмерсона Фиттипальди, участник молодёжной программы Red Bull, где как раз недавно говорили о сокращении числа её членов, на недавнем этапе в Спа одержал первую победу в Формуле 2 и теперь надеется пробиться в Формулу 1.

Энцо Фиттипальди: «В Спа я заработал много очков, выиграл гонку, дважды поднялся на подиум. Важно было одержать победу именно в этот уик-энд, на который приехала вся моя семья, кроме отца, который остался дома.

Хельмут Марко поздравил меня с победой после финиша. Я полностью сосредоточен на работе, на том, чтобы прогрессировать с каждым выездом на трассу, и надеюсь получить шанс пробиться в Формулу 1».