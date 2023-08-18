Фелипе Масса подаст в суд на FIA и Формулу 1

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Фелипе Масса официально уведомил FIA и Формулу 1 об обращении в суд с иском по поводу их сговора и бездействия по ходу сезона 2008 года после аварии Нельсиньо Пике.

В концовке сезона 2008 года во время гонки в Сингапуре на 14-м круге Нельсиньо Пике по договорённости с руководителем команды Renault Флавио Бриаторе и техническим директором Пэтом Симондсом устроил преднамеренную аварию, приведшую к выезду автомобиля безопасности. К этому моменту его напарник Фернандо Алонсо, стартовавший 15-м, успел дозаправиться, потом въезд на пит-лейн закрыли, и испанец получил преимущество, которое уверенно довёл до победы.

Из претендентов на титул очки смог заработать лишь Хэмилтон. Британец поднялся на подиум, а Масса вырвал шланг из заправочной машины во время пит-стопа, был вынужден ждать, пока механики добегут до выезда с пит-лейн и вынут рукав, а потом отбывал штраф. На последнем этапе Хэмилтон выиграл титул, опередив Массу по итогам сезона на одно очко.

Только через год Пике-младший сделал официальное заявление: «28 сентября, во время Гран При Сингапура 2008 года, мой менеджер и руководитель команды Флавио Бриаторе, и технический директор Пэт Симондс, предложили мне преднамеренно разбить машину, чтобы изменить к лучшему результаты выступления команды в этом Гран При. Я согласился и врезался в стену на 13/14 круге гонки».

В FIA провели расследование, наказав команду Renault условной двухлетней дисквалификацией и временно отстранив Бриаторе и Симондса от Формулы 1, но это произошло в 2009-м и повлиять на результаты сезона 2008 года уже не могло.

Казалось, вопрос закрыт, но в марте этого года Берни Экклстоун неожиданно заявил в интервью Inside F1, что о преднамеренном характере аварии Пике было известно ещё в 2008-м, так что по хорошему результаты гонки стоило аннулировать, что позволило бы выступавшему за Ferrari Фелипе Массе выиграть чемпионский титул.

Фелипе эту реплику услышал и заявил, что будет готовить иск в суд. Накануне в FIA и FOM получили официальное письмо от Массы и его адвокатов с перечислением деталей дела, которое бразилец собирается передать в суд.

В письме, адресованном руководителю Формулы 1 Стефано Доменикали и президенту FIA Мохаммеду Бен Сулайему, утверждается, что Масса стал жертвой заговора, что FIA и FOM преднамеренно не предпринимали никаких действий даже после того, как стало известно об этом деле, а стремление этих двух организаций избежать скандала стоило Массе чемпионского титула, десятков миллионов евро упущенной выгоды, серьезных моральных и репутационных потерь.

Любопытно, что в интервью Reuters Экклстоун сказал, что не может вспомнить то интервью, и что Масса и его юристы не обращались к нему, чтобы убедиться в точности цитирования его комментариев.

Международный спортивный кодекс FIA исключает право требовать пересмотра результатов через 14 дней после соревнования и за четыре дня до даты церемонии вручения призов FIA.