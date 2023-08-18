Формула Е: Джейк Хьюз остаётся в McLaren

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Команда NEOM McLaren Формулы E продлила контракт с Джейком Хьюзом на сезон 2023/24 года.

Джейк несколько лет сотрудничал с Mercedes, а в минувшем сезоне дебютировал в качестве основного гонщика электрической серии, дважды стартовал с поула и занял 12-е место в личном зачёте.

На этой неделе команда объявила об уходе Рене Раста, имя напарника Хьюза будет названо в ближайшее время.

Джейк Хьюз: «Я очень рад, что остаюсь в команде NEOM McLaren. Я ценил каждую минуту нашей совместной работы. Сезон получился не вполне обычным, но у меня было много ярких личных моментов, которые я надеюсь развить, чтобы бороться за победы и подиумы. С нетерпением жду десятого сезона».