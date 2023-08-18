Хайвел Томас о повышении надёжности моторов Mercedes

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Управляющий директор Mercedes AMG High Performance Powertrains Хайвел Томас признался, что несколько отказов силовых установок в начале сезона вызвали у мотористов серьёзную озабоченность, но потом эти проблемы были решены…

Хайвел Томас: «Первые три гонки в этом году нас здорово расстроили – в каждой из них произошли технические сходы из-за проблем с силовой установкой в заводской и клиентских командах. Это заставило нас сосредоточиться на поиске истинных причин, а не просто решать конкретную поломку. Это заняло всю первую четверть сезона.

Мы много думали о том, какие нужны перемены, чтобы в будущем отказы не повторялись. И внесли коррективы во внутренние процессы. Частично надежность была повышена за счёт того, как мы представляем себе идеальный гоночный уик-энд.

Например, идеальную пятницу, когда мы распаковываем силовую установку. У нас было слишком много проблем по пятницам, поэтому мы проделали огромную работу, чтобы понять, через что проходит силовая установка, чтобы все настройки были выполнены верно».