Лиам Лоусон пока не знает, где продолжит карьеру

Хельмут Марко всегда ставит самые серьёзные цели перед участниками молодёжной программы, но не всегда их достижение приводит гонщиков в Формулу 1. Один из них, новозеландец Лиам Лоусон, уже выступал в Формуле 3 и Формуле 2, работал на пятничных тренировках в Формуле 1, а сейчас гоняется в японской Super Formula, занимает второе место в личном зачёте, уступая одно очко лидеру, и не знает, где продолжит карьеру.

Лиам Лоусон: «Всё зависит от того, как закончится этот сезон, от результата в чемпионате. Возможно, я останусь в Super Formula, хотя моя цель – Формула 1.

В японской серии всё устроено немного иначе. Ваши соперники гораздо старше, чем в европейских молодёжных сериях, уровень уважения между гонщиками гораздо выше.

В Формуле 2 и Формуле 3 у всех одна цель, а с учётом того, как сложно стало пробиться в Формулу 1, вы как бы сражаетесь за одну или две вакансии, которые в итоге могут оказаться недоступны. В Европе все настроены друг против друга, а в Super Formula всё иначе. Для многих это вершина их гоночной карьеры. Это профессиональные гонщики, многие годы выступающие в Super GT и в Super Formula, а я использую этот чемпионат просто как следующую ступеньку».

Если Лоусон выиграет титул в этом году, это поставит Red Bull в неловкое положение, поскольку он сделал всё, что от него требовалось, но может оказаться вне Формулы 1.