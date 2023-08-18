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Автоспорт

Лиам Лоусон пока не знает, где продолжит карьеру

Лиам Лоусон пока не знает, где продолжит карьеру

Хельмут Марко всегда ставит самые серьёзные цели перед участниками молодёжной программы, но не всегда их достижение приводит гонщиков в Формулу 1. Один из них, новозеландец Лиам Лоусон, уже выступал в Формуле 3 и Формуле 2, работал на пятничных тренировках в Формуле 1, а сейчас гоняется в японской Super Formula, занимает второе место в личном зачёте, уступая одно очко лидеру, и не знает, где продолжит карьеру.

Лиам Лоусон: «Всё зависит от того, как закончится этот сезон, от результата в чемпионате. Возможно, я останусь в Super Formula, хотя моя цель – Формула 1.

В японской серии всё устроено немного иначе. Ваши соперники гораздо старше, чем в европейских молодёжных сериях, уровень уважения между гонщиками гораздо выше.

В Формуле 2 и Формуле 3 у всех одна цель, а с учётом того, как сложно стало пробиться в Формулу 1, вы как бы сражаетесь за одну или две вакансии, которые в итоге могут оказаться недоступны. В Европе все настроены друг против друга, а в Super Formula всё иначе. Для многих это вершина их гоночной карьеры. Это профессиональные гонщики, многие годы выступающие в Super GT и в Super Formula, а я использую этот чемпионат просто как следующую ступеньку».

Если Лоусон выиграет титул в этом году, это поставит Red Bull в неловкое положение, поскольку он сделал всё, что от него требовалось, но может оказаться вне Формулы 1.

Источник:www.f1news.ru

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