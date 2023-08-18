Питер Байер: У Мика нет возможности показать скорость

15

После окончания сезона Франц Тост уйдёт в отставку с поста руководителя команды AlphaTauri – его заменят Питер Байер и Лоран Мекис.

В интервью GPBlog Байер назвал причины, мешающие продолжению карьеры Мика Шумахера…

Питер Байер: «Сейчас перед Миком не стоит гоночных задач, но как в таких условиях он сможет показать свою скорость? Если Тото Вольфф однажды не посадит его в машину, Мику будет трудно найти продолжение.

Если бы Риккардо не показал столь хорошее время на тестах в Сильверстоуне, он бы сейчас не выступал за AlphaTauri».