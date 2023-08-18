Решение об автоспорте на Олимпиаде ожидается в сентябре

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Включение автоспорта в программу Олимпийских игр обсуждается несколько лет, на юношеских играх в 2018 и 2020-м проводились соревнования на электрическом картинге, в ближайшие недели может появиться конкретика и по поводу взрослых Игр.

На Олимпийских Играх в Лос-Анджелесе в 2028-м автоспортивные соревнования могут войти в основную программу. По информации Reuters, в числе конкурентов на единственное место в программе наряду с автоспортом претендуют флаг-футбол, крикет, софтбол, лякросс, брейк-данс, карате, кикбоксинг и сквош.

Программа Олимпийских Игр 2028 года будет утверждена до конца сентября.