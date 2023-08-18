В Остине обещают сохранить гонку для простых болельщиков

8

На фоне гламурных этапов в Майами и Лас-Вегасе, куда рядовому болельщику не попасть из-за высоких цен на билеты, президент и промоутер гонки в Остине Бобби Эпстайн обещает оставить свой Гран При «народным».

Бобби Эпстайн: «Мы не будем ничего менять. Зачем нужны перемены, если всё и так работает. В Майами и Лас-Вегасе активно рекламируют свои этапы, но они лишь дополняют наш Гран При.

Мы придерживаемся своих принципов. У нашего этапа, как и у многих других, своя идентичность. Нашу гонку любят простые болельщики. Они называют наш этап «народной гонкой» – и мы стараемся этому соответствовать.

Вместе с этапом Формулы 1 мы проведём концерты известных артистов, доступ на них для болельщиков с билетами будет бесплатным.

Ещё один немаловажный фактор – зрители, приезжающие на площадки для кемпинга – это здорово добавляет атмосферы. На других американских этапах нет такого духа единения».

В прошлом году по ходу уик-энда в Остине побывало 440 тысяч зрителей, в 2023-м организаторы надеются принять полмиллиона.