В Зандфорте возможны протесты

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Нидерландская Noord-Hollands Dagblad пишет о недовольстве водителей такси транспортными ограничениями в дни проведения Гран При в Зандфорте. Допуск в район автодрома получат только местные жители и сотрудники работающих там компаний, для остальных машин, в том числе такси, доступ будет закрыт.

Каждый день гоночного уик-энда в Зандфорт приезжает более 100 тысяч зрителей, таксисты рассчитывали на этом заработать, и остались очень недовольны запретом. Прежде в порядке исключения использовались временные сертификаты для проезда на такси, но сейчас их получит строго ограниченное число болельщиков.

Водители такси потребовали пересмотра решения от муниципалитета Зандфорта и организаторов Гран При Нидерландов, угрожая принять крайние меры – массовые протесты или блокирование подъездных дорог к трассе.