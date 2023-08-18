Зурер: Хюлкенберг разрушает карьеру Магнуссена

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Бывший гонщик Формулы 1 Марк Зурер комментировал для Formel1.de ситуацию в команде Haas…

Марк Зурер: «В прошлом году Магнуссен разрушил карьеру Мика Шумахера в Формуле 1, а теперь Хюлкенберг разрушает карьеру Магнуссена. Кевин сейчас чувствует то же, что чувствовал Мик в прошлом году. Это невероятно.

Я ожидал, что Магнуссен будет выступать на уровне Хюлкенберга, и в гонке они соответствуют друг другу, но не в квалификации. Очевидно, что у Хюлкенберга просто природный талант.

Кевин — хороший гонщик, в этом нет сомнений. Но ему чего-то не хватает, и я не могу сказать, что это из-за отсутствия мотивации. Хотя когда машина не прогрессирует по ходу сезона, сохранять высокую мотивацию бывает непросто».