Баттон представит именную Lotus Evija на выставке

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В прошлом году компания Lotus представила гиперкар Lotus Evija Fittipaldi с полностью электрической силовой установкой, посвящённую первому титулу Эмерсона Фиттипальди в 1972-м, завоёванного в команде Lotus.

Сегодня именную Lotus Evija на выставке The Quail покажет Дженсон Баттон. Эффектный дизайн и уникальная цветовая схема отдают дань уважения победившей в чемпионате 2009 года машине Brawn GP.

Как и все экземпляры Evija, машина Баттона сделана на заказ и основана на спецификации, которую он выбрал после консультации с командой Lotus Design. Число 22 нанесено на складывающийся корпус наружного зеркала заднего вида – это гоночный номер Дженсона в том удивительном сезоне, он продублирован и на внутренней обивке дверей.

На алюминиевой полосе, проходящей вертикально через центр сиденья, выгравированы лазером даты и места всех 15 побед британского гонщика в Формуле 1.

Дженсон Баттон: «Машина выглядит великолепно, её цветовая гамма многое значит для меня. Команда Lotus проделала потрясающую работу, реализовав придуманную нами дизайнерскую идею. Они создали настоящий шедевр».