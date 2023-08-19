Баттон выступит в финале серии IMSA в Атланте

Дженсон Баттон 11 октября впервые в карьере выйдет на старт традиционной 10-часовой гонки, которая называется Petit Le Mans («Маленький Ле-Ман») и проходит на американской трассе Raceway Road Atlanta.

Чемпиону мира 2009 года предстоит присоединиться к экипажу команды JDC-Miller Motorsports и пилотировать спортпрототип Porsche 963 вместе Майком Роккенфеллером и Тийменом ван дер Хелмом.

«Я очень рад объявить, что в этом году я приму участие в гонке Petit Le Mans вместе с JDC-Miller Motorsports, – сообщил Баттон на своих страницах в социальных сетях. – Хотя я в этом году получаю большое удовольствие, осваивая навыки пилотирования машин серии NASCAR, спортпрототип, развивающий немалую прижимную силу – техника, для меня более комфортная, это однозначно!

Тем не менее, машина Porsche 963, гонка чемпионата IMSA и трасса Road Atlanta – всё это для меня совершенно новое, и я уже предвкушкю, как проведу уик-энд вместе с тремя моими напарниками».

Вместе с Роккенфеллером Баттон проехал в этом году «24 часа Ле-Мана» за рулём Chevrolet Camaro ZL1, специально подготовленной машины NASCAR, и этот проект вызывал большой интерес. Можно не сомневаться, что участие Дженсона в предстоящем финале сезона серии IMSA также привлечёт внимание поклонников гонок на выносливость.