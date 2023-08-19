Хорнер: Наши успехи – результат командной работы

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Red Bull Racing уверенно доминирует в этом сезоне, выиграв все двенадцать прошедших Гран При. На вопрос, не хотелось бы ему видеть более упорную борьбу, руководитель команды Кристиан Хорнер ответил отрицательно.

Кристиан Хорнер: «Нет, я ни капельки этого не хочу. Я все еще восстанавливаюсь от сражения за титул в 2021-м.

Сегодняшние результаты – следствие командной работы. Поэтому в Спа я отправил на подиум за кубком конструкторов Грега Рисона, нашего техника, работающего в боксах с шинами, поскольку каждый член команды, каждый отдел на базе отлично выполняет свою работу.

Таких результатов нельзя добиться случайно. Это золотой момент для нашей команды, и я снимаю шляпу абсолютно перед всеми, кто вносит вклад в эти успехи».