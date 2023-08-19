Исторический автодром на Сицилии будет уничтожен

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Австралийская компания Metaphor Corporation, выиграв тендер, проходивший в Италии, получила во владение то, что осталось от исторического автодрома, расположенного на острове Сицилия недалеко от города Сиракузы.

Однако новые хозяева трассы не собираются её восстанавливать, а намерены застроить эту территорию объектами недвижимости.

В своё время, в 50-е и 60-е, на этой трассе проходил незачётный Гран При Сиракуз, в котором побеждали знаменитые гонщики – Луиджи Виллорези, Альберто Аскари, Нино Фарина, Хуан-Мануэль Фанхио, Стирлинг Мосс, Джон Сёртисс, Джим Кларк и это далеко не полный список. Последний раз такая гонка Формулы 1 состоялась там в 1967 году.

На протяжении нескольких последних лет муниципалитет Сиракуз не раз предпринимал попытки продать этот участок, но давно заброшенная трасса и старые объекты инфраструктуры находились в плачевном состоянии, поэтому он не вызывал особого интереса, и только сейчас нашёлся покупатель. По информации Gazzetta dello Sport, австралийская компания заплатила всего три миллиона евро или чуть больше.

Как пишет газета, на протяжении нескольких десятилетий трассу можно было использовать только для проведения испытаний новых моделей автомобилей и мотоциклов, но чуть больше двадцати лет назад были проведены работы по реконструкции автодрома, и он даже получил официальную сертификацию FIA. Но потом его тогдашние владельцы обанкротились, и трасса была окончательно закрыта.

Недавно итальянский автоклуб ACI совместно с шинной компанией Pirelli объявили о намерении инвестировать средства в её восстановление, но неожиданно отказались от своих планов, после чего сицилийский автодром был в очередной раз выставлен на тендер.

Судя по всему, теперь его история окончательно завершится.