Лоусон: Важно уверенно стартовать, а там посмотрим

4

В этот уик-энд на автодроме в Мотеги проходит по сути предпоследний этап японской серии Super Formula, после которого через два месяца останется только финал в Сузуке, где состоятся сдвоенные гонки.

Поэтому сейчас для всех, кто претендует на титул, принципиально важно зарабатывать как можно больше очков, в том числе для Лиама Лоусона, до сегодняшнего дня занимавшего 2-е место в личном зачёте.

Сегодня прошла квалификация, и новозеландский гонщик Red Bull, выступающий за Team Mugen, показал 3-е время. По регламенту этой серии, очки начисляются и тройке лучших по итогам квалификации, а это значит, что Лоусон поучил дополнительный призовой балл за 3-й результат и вышел в лидеры серии. Комментируя итоги субботы, Лиам начал с того, чтобы было очень жарко – столбик термометра в Мотеги действительно поднялся выше 30 градусов.

Лиам Лоусон: «Очень жарко, хотя, конечно, я уже начал привыкать к столь высоким температурам. Справляться с жарой важно, чтобы выполнить задачи, стоящие передо мной в завтрашней гонке. Но сегодня я просто весь взмок.

Утром я занимался изучением трассы, но во время первой части квалификации асфальта был просто раскалён. Однако потом облачность стала более плотной, и трасса начала остывать. Я знал, что это повлияет на рост скоростей, и просто пытался пилотировать всё лучше и прибавлять везде, где только было можно.

Кроме того, мы много работали с техникой и внесли немало изменений в настройки – парни из команды Mugen отлично поработали и подготовили для меня очень хорошую машину, которая позволила бороться с соперниками. В общем, я доволен тем, что смог отыграться и показать неплохой результат.

Задача на завтрашнюю гонку – прежде всего хорошо стартовать, ведь по ходу сезона нам не удавалось добиться стабильности – какие-то старты получились хорошо, какие-то – не очень. Важно уверенно стартовать, а там посмотрим, как будут развиваться события».

Стоит добавить, что с поула стартует Ноири Томоки, напарник Лиама по Team Mugen, а главный соперник новозеландского гонщика, Ритому Миата, показал только 8-й результат.