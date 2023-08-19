Ник де Вриз может вновь надеть униформу AlphaTauri?

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В AlphaTauri могут вновь обратиться к Нику де Вризу и попросить его взять на себя обязанности резервного гонщика команды в дни Гран При Мексики – об этом пишет RacingNews365.

Голландец потерял место в команде, которое начиная с венгерского этапа занял Даниэль Риккардо, а роль «третьего пилота» теперь возложена на Лиама Лоусона.

Однако он сейчас входит в число главных претендентов на титул в японской серии Super Formula, и финал сезона в Сузуке там пройдёт в тот же уик-энд, что и мексиканский этап чемпионата мира. В этой ситуации в Red Bull и AlphaTauri собираются вновь обратиться к Нику де Вризу, тем более что у него есть опыт пилотирования машины AT04.

Формально у него остаются обязательства перед Red Bull до конца года, однако выручить своих уже практически бывших работодателей он сможет лишь в случае, если к тому моменту не подпишет контракт с какой-либо другой командой.

В прошлом де Вриз неплохо выступал как в Формуле E, так и в гонках на выносливость, и говорят, что команды электрической серии и WEC уже проявляют к нему интерес, поэтому может возникнуть ситуация, которая помешает ему в последний уик-энд октября появиться в паддоке Формулы 1 в Мехико.