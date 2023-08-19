Автоспорт
Пиастри: Я всегда стараюсь добиться максимума
Дебютный сезон неплохо складывается для Оскара Пиастри. Он заработал вдвое меньше очков, чем опытный напарник Ландо Норрис, но три подряд результативные гонки перед летним перерывом добавили ему уверенности.
Оскар Пиастри: «По ходу сезона я не менял подход, даже когда мы боролись в хвосте пелотона, а не впереди, как сейчас. В борьбе за более высокие цели мотивация возрастает, но тяжелая работа и подход к делу остаются прежними.
Я всегда стараюсь добиться максимума от себя и машины, не важно, сражаюсь я при этом за третье или 15-е место, хотя подниматься на подиум после гонки гораздо приятнее.
По ходу сезона в каких-то гонках мы просто стремились заработать очки, а сейчас можем бороться за подиум – прогресс очевиден. Возможность занимать высокие позиции на разных трассах и в разных условиях здорово добавляет уверенности».