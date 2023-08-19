Пиастри: Я всегда стараюсь добиться максимума

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Дебютный сезон неплохо складывается для Оскара Пиастри. Он заработал вдвое меньше очков, чем опытный напарник Ландо Норрис, но три подряд результативные гонки перед летним перерывом добавили ему уверенности.

Оскар Пиастри: «По ходу сезона я не менял подход, даже когда мы боролись в хвосте пелотона, а не впереди, как сейчас. В борьбе за более высокие цели мотивация возрастает, но тяжелая работа и подход к делу остаются прежними.

Я всегда стараюсь добиться максимума от себя и машины, не важно, сражаюсь я при этом за третье или 15-е место, хотя подниматься на подиум после гонки гораздо приятнее.

По ходу сезона в каких-то гонках мы просто стремились заработать очки, а сейчас можем бороться за подиум – прогресс очевиден. Возможность занимать высокие позиции на разных трассах и в разных условиях здорово добавляет уверенности».