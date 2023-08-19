Райкконен: Мотокросс заряжает позитивной энергией

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Полтора года назад мы рассказывали, что Кими Райкконен, завершив карьеру в Формуле 1, занялся новым проектом – его мотокроссовая команда начала сотрудничать с японской компанией Kawasaki и получила статус заводской. В последнее время она добилась впечатляющих успехов, достаточно сказать, что её гонщик, француз Роман Февр, одержал пять побед подряд в категории MXGP.

В интервью пресс-службе Kawasaki Кими рассказал о своей давней любви к мотокроссу и о делах команды Kawasaki Racing Team.

Вопрос: Вы сами когда-нибудь занимались мотокроссом?

Кими Райкконен: В детстве, как и многие мальчишки, я любил погонять на мини-мотоцикле Italjet. На таких мотоциклах стояли двигатели объёмом 50 куб.см. Тогда я научился правильно держать баланс, правильно атаковать, прибавляя газ, и работать с техникой. Думаю, именно тогда и зародилась моя любовь к мотокроссу.

Потом я участвовал в гонках клубного уровня на мотоцикле Kawasaki KX250. Мне всегда нравилось преодолевать сложности, характерные для мотокросса, поскольку это по-настоящему заряжает позитивной энергией.

Вопрос: Вам позволялось садиться в седло кроссового мотоцикла, когда вы выступали в Формуле 1?

Кими Райкконен: Иногда я просто ради удовольствия принимал участие в клубных гонках, но в Финляндии рядом с домом у меня есть своя небольшая трасса, где я вместе с детьми иногда тренируюсь. В гонках серьёзного уровня не выступаю, но в годы карьеры я всегда считал мотокросс частью тренировочной программы.

Понятия не имею, что об этом думали команды, за которые я выступал в Формуле 1 – впрочем, я им об этом не рассказывал.

Вопрос: Как вы организовали свою команду, выступающую в чемпионате мира по мотокроссу?

Кими Райкконен: Когда мы занялись этим проектом, в нём были совсем другие люди, и сначала всё шло не так, как я себе представлял. Сначала в наших делах не было особого порядка, но потом я обратился к Антти Пюрхонену, это было примерно в 2010-м, потому что хотел, чтобы он стал гонщиком моей команды. Через полгода, узнав, что он собирается в отставку, я снова ему позвонил и спросил, не хочет ли он возглавить нашу команду. После этого всё наладилось.

Мы всегда хотели вновь выступать на мотоциклах Kawasaki, и это уже второй год нашего сотрудничества с этой японской компанией – с ней у нас сложились хорошие деловые отношения. В Kawasaki стремятся добиться успеха – нам нравится с ними работать и помогать им совершенствовать их мотоциклы.

Вопрос: Довольны ли вы тем, что недавно ваша команда одержала пять побед подряд?

Кими Райкконен: Конечно, приятно выигрывать гонки. Мы много лет к этому шли, иногда добивались успеха, иногда – нет, в том числе из-за того, что наши гонщики получали травмы, но это тоже часть такого спорта, как мотокросс. Всегда хочется побеждать, но часто разница между победой и 5-м местом совсем невелика.

В общем, победы радуют, но мы также знаем, что маятник легко может качнуться и в противоположную сторону. Прошлый год был очень тяжёлым для нас, потому что Роман Февр получил травму, но теперь он восстановился и одерживает победы.

Вопрос: Радуетесь тому, как идут дела?

Кими Райкконен: Да, хотя уже второй год этих дел у нас очень много. Мы поменяли поставщика мотоциклов и должны были адаптироваться к новой технике. Фактически многое пришлось начинать сначала, но теперь мы неплохо подготовлены, у нас есть всё необходимое.

Разумеется, ещё многое можно улучшить, но этот процесс должен быть осмысленным. Мы можем довольно быстро что-то поменять, но эти новшества должны быть эффективными. Работа продолжается, и мы просто хотим, чтобы настроение у наших гонщиков было ещё лучше.

Вопрос: Вы сами уже успели погонять на новом мотоцикле KX450?

Кими Райкконен: В этом году у нас родился третий ребёнок, поэтому я занят делами семейными. Пока у меня не было возможности опробовать этот мотоцикл, но дома у меня есть Kawasaki с двигателем объёмом 250 куб. см и объёмом 450 куб.см. Они очень легки в управлении, что позволяет выйти на следующий уровень мастерства.

Вопрос: Для повседневного использования вы какой из них предпочитаете?

Кими Райкконен: Я не каждый день тренируюсь, поэтому предпочитаю мотоцикл с 250-кубовым мотором. На нём я гоняю на своей трассе в Финляндии, хотя, возможно, мотоцикл с более мощным двигателем лучше подходит для более длинных дистанций. Если бы у меня было больше времени, я бы больше тренировался, ведь техника с двигателем объёмом 450 куб.см – не игрушка и требует серьёзного подхода.