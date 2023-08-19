Red Bull Racing переключается на следующий год

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Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер подтвердил, что команда не планирует дорабатывать действующую машину, а переключается на подготовку к следующему сезону, чтобы преодолеть последствия штрафа за превышение бюджетного лимита в 2021-м.

Кристиан Хорнер: «Учитывая преимущество, которое уже у нас есть, мы должны переключить своё внимание на следующий год.

По сравнению с ближайшими соперниками у нас меньше времени на работу в аэродинамической трубе, поэтому мы должны использовать этот ресурс очень избирательно».