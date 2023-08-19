Стролл гордится, что иногда опережал Алонсо

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Команда Aston Martin в первой половине сезона была в центре общего внимания, поскольку их новая машина оказалась очень быстрой и позволяла Фернандо Алонсо регулярно показывать высокие результаты: в первых восьми гонках он шесть раз финишировал в первой тройке.

При этом Лэнс Стролл, его напарник, тоже набирал очки, хотя за двукратным чемпионом мира ему угнаться не удавалось. Его лучшим результатом пока остаётся 4-е место в Австралии, а лучшим квалификационным достижением были 5-е стартовые позиции в Саудовской Аравии и в Испании. Если Алонсо по-прежнему занимает 3-ю строчку в личном зачёте, хотя его практически догнал Льюис Хэмилтон, то канадец – только 9-ю.

При этом у них с Алонсо сложились очень неплохие рабочие отношения, и он не скупится на похвалы в адрес двукратного чемпиона мира.

«Фернандо весь сезон выступает на высоком уровне и каждый этап проводит просто великолепно, – поделился Стролл в интервью британскому журналу Motorsport Magazine. – В некоторых гонках мне удавалось выжать из машины буквально всё, но он был немного быстрее. Несколько раз мне всё-таки удавалось его опередить в квалификациях и гонках, чем я очень горжусь.

Разумеется, как профессионал высочайшего уровня он практически не допускает ошибок, и это его сильное качество нужно признать.

Надеюсь, наша команда вновь сможет прибавить; думаю, мы на это способны. Мне помешало то, что в феврале я пропустил предсезонные тесты, на которых можно было проехать порядка 250 кругов, а моя физическая форма в этом сезоне оставляет желать лучшего. Однако я полагаю, что ещё сильнее, чем травма, помешало невезение».