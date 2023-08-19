В McLaren Racing подали в суд на Алекса Палоу

Неделю назад мы рассказывали о странной ситуации, сложившейся вокруг Алекса Палоу, испанского гонщика IndyCar, выступающего за команду Chip Ganassi Racing и лидирующего в личном зачёте серии.

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing, обвинил Палоу в нарушении обязательств, предусмотренных контрактом на 2024 год: тот якобы должен перейти в Arrow McLaren, но отказывается это сделать, посколько решил остаться в команде Чипа Ганасси.

Уже тогда было понятно, что эта история только начинается, и вот теперь стало известно о её следующем акте: газета IndyStar сообщила, что компании McLaren Racing и McLaren Indy подали в суд на Алекса Палоу, а также на ALPA Racing USA, компанию, которая ведёт дела испанского гонщика.

Речь идёт о двух разных исках, поданных на прошлой неделе в суды Великобритании, причём в McLaren не собираются заставить Палоу выполнять контракт, подписанный ещё летом 2022 года, а лишь хотят вернуть деньги, которые, как утверждается, были ему заранее выплачены.

В интервью Forbes Зак Браун подтвердил: «Мы вложили в Алекса Палоу значительные средства, рассчитывая, что он будет выступать у нас в 2024 году. Мы доверяем судебной системе в том, что она сможет разобраться в этом деле, и воздержимся от дальнейших комментариев.

Наша команда намерена сосредоточиться на оставшихся гонках сезона IndyCar и на наших планах на 2024 год, о которых объявим по мере готовности».