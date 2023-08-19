В Сингапуре анонсировали развлекательную программу

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Организаторы Гран При Сингапура анонсировали развлекательную программу по ходу гоночного уик-энда, который пройдёт с 15 по 17 сентября.

Программа получилась насыщенной. Болельщики смогут увидеть выступления местных и иностранных артистов на трёх разных сценах.

В пятницу выступят популярные молодые артисты из Сингапура и ближайших стран. В субботу на главную сцену поднимутся более известные артисты – американская группа Kings of Leon, рэпер Остин Ричард Пост, британские Culture Club и The Kooks.

В воскресенье после диджейского сета Groove Armada выступят ветераны из Madness, потом Kings of Leon, а завершит программу Робби Уильямс.