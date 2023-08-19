Зак Браун гоняет на исторических машинах в Калифорнии

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В эти дни в калифорнийском городке Монтерей проходит Автомобильная неделя – один из крупнейших в США фестивалей исторической техники, в том числе гоночной.

По традиции в программу недели входят гонки на машинах разных классов, выпущенных в предыдущие эпохи, и Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing и совладелец команды United Autosports, вновь принимает в них участие.

На трассе в Лагуна-Сека он поочерёдно садится за руль трёх машин из своей коллекции: это спортпрототип McLaren M8D/3 Can-Am образца 1970 года, Lola, на которой Марио Андретти в 1974-м выступал и выигрывал гонки в IndyCar, а также чемпионская Williams FW07B Алана Джонса, созданная Патриком Хедом, Нилом Оутли и Фрэнком Дерни в 1980-м.

«Фестиваль в Монтерее – невероятно яркое событие, – прокомментировал Браун. – Я всегда отлично провожу время в дни Автомобильной недели, поэтому мы вновь вернулись сюда в этом году. Я уже девятый год выступаю в гонках исторических машин Monterey Motorsports Reunion. В 2023-м мы добились хороших результатов, в том числе победили на спортпрототипе Jaguar JXR10, поэтому я вместе с командой United Autosports вновь предвкушаю интереснейшие соревнования».

Позади первые гонки, и на спортпрототипе McLaren Браун финишировал 4-м, а за рулём Williams был только 14-м.