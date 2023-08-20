Борьба со шлейфом брызг – задача крайне сложная

В истории Великобритании был такой король, Кнуд Великий, правивший в первой четверти XI века, и достоверных сведений о нём сохранилось мало, но до наших дней дошли какие-то легенды. В частности, в одном из таких преданий речь о том, что он преподал важный урок своим подданным: монаршая власть не беспредельна, она не властна над силами природы. А продемонстрировал он это на довольно простом примере: прилив сдержать невозможно.

Эту легенду вспомнили журналисты The Race, анализируя попытки FIA разработать некую систему, которая бы позволила решить проблему критического снижения видимости на гоночных трассах во время дождя из-за густой пелены брызг, неизбежно поднимаемых колёсами машин.

Проектом, получившим название Wet Weather Package (или WWP, если буквально «комплект для мокрой погоды»), в FIA занялись в конце прошлого года; идея в том, чтобы разработать стандартные защитные брызговики, которые можно было бы устанавливать на машинах в условиях сильного дождя.

Николас Томбасис, директор FIA по гонкам на одноместных машинах, уже готов признать, что задача оказалась сложнее, чем они ожидали. Но в федерации продолжают поиски решения.

Сама по себе попытка обуздать силы природы и найти управу на законы физики достойна похвалы. И если всё-таки удастся уменьшить плотность пелены брызг хотя бы наполовину, это уже будет весьма важным достижением.

«Мы хотим и дальше делать наш спорт лучше, – приводит The Race слова Томбасиса. – Изначально мы предполагали, что задача будет не столь сложной, чем оказалось, и я, безусловно, надеялся, что мы найдём решение очень быстро. Но всё-таки у нас работают отличные специалисты – значит, они должны приложить ещё больше усилий».

Сейчас уже идёт работа над второй версией брызговиков, и есть вероятность, что их испытания начнутся ближе к концу года. В настоящее время ведутся исследования с применением технологий CFD, однако задача носит нестандартный характер.

Закономерности, влияющие на формирование воздушного потока, хорошо изучены, но в данном случае речь идёт о том количестве воды, которое должны сдерживать и как-то отводить такие брызговики. По словам Томбасиса, выяснилось, что тут приходится иметь дело с «довольно сложными физическими процессами».

Отдельная задача – как уменьшить пелену воды, поднимаемой в воздух диффузором. Гонщики считают, что с переходом на машины нового поколения проблема только усугубилась – не исключено, что это побочный эффект от более-менее успешного решения других проблем, связанных с аэродинамикой.

Кроме того, любые дополнительные элементы (в данном случае брызговики) будут неизбежно сказываться на эффективности работы аэродинамического обвеса машины и увеличивать её вес. Это данность, с которой приходится считаться, но надо сделать так, чтобы это влияние оставалось в неких приемлемых пределах.

Если решение, которое будет предложено специалистами FIA, позволит улучшить видимость в критических погодных условиях, но при этом поведение машин станет слишком непредсказуемым или даже опасным, то всё это просто не имеет смысла. Впрочем, в федерации это отлично понимают, поэтому действуют без особой спешки.

Среди условий задачи, которую пытаются решить в FIA, есть ряд непреложных – это законы физики, объём воды, который надо каким-то образом взять под контроль, а также базовые параметры эффективности машин, на которые можно влиять лишь в очень узких пределах. Помня о заветах Кнуда Великого, надо отдавать себе отчёт в том, что силы природы одолеть невозможно.

Но найти более-менее разумное решение тоже очень хочется, ведь проводить гонки в условиях сильного дождя становится всё сложнее – к извечной проблеме аквапланирования теперь добавилась ещё и проблема плохой видимости. И тут возможны только два сценария: либо будет найден некий выход, либо старую норму о том, что «гонка состоится в любую погоду», придётся окончательно пересмотреть.