Брюно Фамен: В Alpine не теряли доверия к Сафнауэру

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Брюно Фамен, которому поручено временно возглавить Alpine F1, уверяет, что хотя в концерне Renault приняли решение сместить Отмара Сафнауэра с поста руководителя команды, дело вовсе не в том, что опытнейшей менеджер вышел из доверия.

Также был уволен Алан Пермейн, в течение 34 лет проработавший в команде из Энстоуна и занимавший должность спортивного директора. В отличие от него, Сафнауэр пришёл в Alpine F1 только в начале 2022-го, но был сторонником постепенных и последовательных мер по повышению конкурентоспособности команды, тогда как Лука де Мео, глава Renault Group, требовал добиться результатов как можно скорее.

«Никто не говорит, что Отмар Сафнауэр недостаточно хорош. Он и Алан – очень опытные специалисты, – заявил Фамен. – Они были настоящим достоянием команды, мы это отлично понимаем, но в условиях, когда уровень соперничества настолько высок, и нам приходится преодолевать столь серьёзные испытания, необходимо добиться полного единства, чтобы все слаженно работали вместе, а этого уже не было.

Мы никогда не теряли к ним доверия. Но когда мы занимаемся развитием подобных проектов, весь топ-менеджмент должен быть настроен на одну и ту же волну. Мы вместе работали, но на определённой стадии осознали, что расходимся во мнениях по ряду вопросов.

Если нет полного согласия, то мы достаточно опытные люди и понимаем, что продолжать сотрудничество бесполезно, и теперь всем предстоит выбрать свою дорогу. Мы просто выбрали иной путь из-за того, что в наших рядах не было единства.

Лично я никогда не говорил, что утратил доверие к Отмару. Я знаю его возможности, его послужной список, и я знаю Алана – оба отличные профессионалы. Но мы должны были стоять в едином строю, однако этого не было. Результаты команды не соответствовали ожиданиям. Возможно, нам не удалось в достаточной степени прибавить, а соперникам удалось.

Мы продолжаем трудиться, однако нам необходимо многое поменять, прежде всего общий психологический настрой, но это одна из тех задач, решением которой мы займёмся в период, когда будем анализировать положение дел в команде».