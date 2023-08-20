Фернандо Алонсо – автор трёх лучших обгонов

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В современной Формуле 1 с её довольно большими и тяжёлыми машинами обгоны в основном совершаются в конце прямых отрезков и с применением системы DRS. Однако «старая гвардия» чемпионата в этом сезоне не раз доказывала, что не всё зависит только от скорости машин – опыт, умение быстро и правильно анализировать ситуацию на трассе и творческий подход по-прежнему остаются весьма важными факторами.

Эксперты официального сайта чемпионата составили десятку лучших обгонов первой половины сезона, и оказалось, что автором трёх наиболее впечатляющих манёвров стал Фернандо Алонсо, причём в двух случаях он не пользовался DRS.

10. Стролл опередил Сайнса в Саудовской Аравии

Канадский гонщик Aston Martin всё ещё восстанавливался после травм, полученных перед началом сезона, однако это не мешало ему довольно лихо действовать на трассе: вскоре после старта Гран При Саудовской Аравии он красиво опередил Карлоса Сайнса по внешнему радиусу. Впрочем, до финиша той гонки Лэнс не добрался – на 18-м круге на его машине отказал двигатель.

9. Перес опередил Пиастри в Венгрии

На 46-м круге Гран При Венгрии Серхио Перес атаковал австралийского гонщика McLaren в борьбе за 4-ю позицию и обогнал его по внешнему радиусу первого поворота. Правда, потом он действовал на грани допустимого, слегка вытеснив Оскара за пределы трассы, но обгон, тем не менее, был красивым.

8. Норрис опередил Сарджента в Бельгии

Бельгийский уик-энд сложился не лучшим образом для McLaren в целом и для Ландо Норриса в частности, однако британский гонщик всё-таки отличился – запомнился его прекрасный обгон Логана Сарджента по внешнему радиусу в связке Les Combes. И это при том, что трасса была не вполне сухой.

7. Расселл опередил Леклера в Великобритании

Джордж Расселл в очередной раз продемонстрировал свои бойцовские качества, да ещё на глазах британских болельщиков, когда опередил Шарля Леклера по внешнему радиусу поворота Luffield, хотя сначала вроде бы дал понять сопернику, что намерен атаковать по внутренней кромке трассы.

6. Стролл опередил Боттаса в Канаде

Лэнс Стролл обычно неплохо выступает на своей домашней трассе в Монреале, и на этот раз ему удался обгон не просто на последнем круге, а буквально на последних метрах дистанции гонки. Канадский гонщик Aston Martin опередил Alfa Romeo Валттери Боттаса на финишной прямой и получил отмашку клетчатым флагом всего на 0,03 секунды раньше соперника.

5. Окон опередил Цуноду в Бельгии

Бельгийская трасса в Спа располагает к обгонам, это давно известно, и, как всегда, в этом году по ходу гонки подобных манёвров было множество, но одним из запомнившихся был обгон в исполнении Эстебана Окона, гонщика Alpine F1.



На официальном сайте его действия против пилота AlphaTauri Юки Цуноды сочли лучшим обгоном Окона в этом сезоне. Всё произошло в связке Les Combes: Эстебан действовал решительно, очень точно располагал машину на трассе и в итоге вышел победителем той дуэли. Спор имел принципиальное значение, поскольку они боролись за позиции в призовой десятке.

4. Магнуссен опередил Сарджента в Монако

В отличие от Спа, на узкой городской трассе в Монако обгоняют редко – тем более ценен каждый удачный манёвр. Кевину Магнуссену удалось красиво опередить Логана Сарджента на позднем торможении перед поворотом Mirabeau практически на грани блокировки колёс. Датскому гонщику Haas удалось занять внутреннюю траекторию – похоже, соперник не заметил, как Кевин сместился внутрь поворота.

Машины разделяли считаные сантиметры, и Магнуссен действовал рискованно, но у него всё получилось!

3. Алонсо опередил Сайнса в Баку

Фернандо Алонсо мгновенно воспользовался тем, что его соотечественник, выступающий за команду Ferrari, оставил минимальное, но всё-таки достаточное пространство внутри поворота на уличной трассе в столице Азербайджана. Обгон получился действительно красивым, про него можно сказать, что он войдёт в учебники по гоночному мастерству – впрочем, та гонка была первой в 2023 году, по итогам которой Фернандо не мог подняться на подиум.

2. Алонсо опередил Хэмилтона в Канаде

Второе место в рейтинге лучших обгонов занял манёвр, который Фернандо провёл против Льюиса Хэмилтона на 21-м круге канадской гонки, и который тогда позволил ему занять второе место. Всё произошло в конце прямой, предшествующей последней шикане, и опять же, Алонсо помогло то, что действовал он очень решительно и точно.

1. Алонсо опередил Хэмилтона в Бахрейне

По-своему символично, что пока лучшим в 2023 году считается обгон, который имел место в самой первой гонке чемпионата: можно сказать, что Фернандо сделал заявку на весь предстоящий сезон. Но тогда мы ещё не могли предположить, что с подиума в Бахрейне начнётся целая череда его финишей в первой тройке.

Говорят, до Фернандо в этой точке трассы в Сахире, т.е. в 10-м повороте, никто не обгонял. Правда, потом, рассказывая об этом эпизоде, Алонсо скромничал: «Моя машина была быстрее, шины – лучше, так что это было не так уж трудно!»